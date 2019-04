Im Niemandsland der Formel 1

Shanghai/Wien. Eine solche Pannenserie hat die Formel 1 länger nicht mehr gesehen: Bei den Testfahrten zu Saisonbeginn konnte der Williams-Rennstall seinen neuen Boliden erst mit zwei Tagen Verspätung auf die Strecke schicken, weil das Auto noch nicht fertig war. Dann beanstandete der Automobil-Weltverband einige Teile als nicht regelkonform. Noch vor dem Saisonauftakt in Australien trat Technikchef Paddy Lowe zurück. Und weil das Team dort und auch beim zweiten Rennen in Bahrain derart weit weg vom Rest des Feldes war, wäre es eine echte Überraschung, würden die beiden Williams nicht auch beim 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte in Shanghai (Qualifying Samstag 8 Uhr, Rennen Sonntag 8.10 Uhr, je live ORF eins) ganz hinten zu finden sein. „Ein Überlebenskampf“, meinte Williams-Pilot Robert Kubica in Bahrain.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2019)