Eine 15-jährige Schülerin und ihr Tennismärchen

Melbourne/Wien. Marta Kostjuk ist zwar nur die Nummer 521 der Weltrangliste, bei Fans und Veranstalter der Australian Open aber steht sie ganz hoch im Kurs. Die Geschichte der Qualifikantin, die eigentlich noch die Schulbank drückt, begeistert. Die 15-jährige Kostjuk ist die jüngste Spielerin in der dritten Runde der Australian Open seit Martina Hingis vor 22 Jahren, Hingis war damals ebenfalls 15. Vor diesem Turnier hatte die Ukrainerin in der noch jungen Saison 228 US-Dollar verdient, in Melbourne kommen mindestens 142.500 Australische Dollar hinzu.

Im Spiel um das Achtelfinale wartet auf die Australien-Open-Juniorensiegerin 2017 ihre an Position vier gesetzte Landsfrau Elina Switolina. „Ich glaube, auch sie wird ein bisschen nervös sein. Das versuche ich auszunutzen.“ (cg)

AUSTRALIAN OPEN 2. RUNDE

Herren: Nadal (ESP/1) – Mayer (ARG) 6:3, 6:4, 7:6. Dimitrow (BUL/3) – McDonald (USA/Q) 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6. Tsonga (FRA/17) – Shapovalov (CAN) 3:6, 6:3, 1:6, 7:6, 7:5. Kyrgios (AUS/17) – Troicki (SRB) 7:5, 6:4, 7:6.

Damen: Wozniacki (DEN/2) – Fett (CRO) 3:6, 6:2, 7:5. Kumkhum (THA/Q) – Bencic (SUI) 6:1, 6:3.

