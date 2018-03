Dominic Thiem droht wochenlange Pause

Nach der Aufgabe im Spiel gegen Pablo Cuevas in der dritten Runde von Indian Wells ist ein Start beim am Montag beginnenden Millionenturnier in Miami kein Thema mehr. Erst am Donnerstag ("das ist bei akuten Verletzung so üblich", Zitat Günter Bresnik) wird Thiem von Kalifornien zurück nach Wien fliegen und sich am Freitag Untersuchungen bei Prof. Rudolf Schabus sowie Primarius Johann Pidlich unterziehen.

Eine erste Meldung, wonach sein Schützling einen Haarriss im rechten Knöchel erlitten hat, wollte Coach Günter Bresnik gegenüber der "Presse" "nicht bestätigen". Bresnik wolle die Untersuchungen in der Heimat abwarten. Ein Antreten beim Daviscup in Russland (6., 7. April) sei "mehr oder weniger gestorben", erklärtes Ziel ist eine Rückkehr auf die Tour zu Beginn der Sandplatzsaison in Monte Carlo (ab 15. April).