Es war einmal der Daviscup

Orlando/Wien. Der Daviscup, einer der ältesten und traditionsreichsten Sportveranstaltungen der Welt, ist seit Donnerstagabend in seiner bisherigen Form Geschichte. Bei der Generalversammlung des Internationalen Tennisverbands (ITF) in Orlando stimmten 150 der 210 Nationen, also 71,43 Prozent, für die Reform des Daviscups ab 2019. Nötig war eine Zweidrittelmehrheit. Österreichs Delegation enthielt sich der Stimme, weil im fünfköpfigen ÖTV–Präsidium kein einstimmiges Votum erzielt werden konnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)