Djokovic gewinnt US Open und zieht in Major-Siegerliste mit Sampras gleich

New York. 2011, 2015, 2018: Novak Djokovic hat in der Nacht auf Montag zum dritten Mal in seiner Karriere die Tennis-US-Open gewonnen. Der Serbe setzte sich im Arthur Ashe Stadium gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro nach 3:15 Stunden 6:3,7:6(4),6:3 durch. Es war schon der 14. Grand-Slam-Triumph für den 31-Jährigen, der damit in der ewigen Bestenliste mit dem drittplatzierten US-Amerikaner Pete Sampras gleichzog.

Djokovic fixierte in seinem achten US-Open-Finale im Aufeinandertreffen zweier Rückkehrer den zweiten Grand-Slam-Erfolg in der laufenden Saison nach jenem in Wimbledon. Als Belohnung überholt der ehemalige Weltranglistenerste im Ranking am Montag Del Potro und ist neuer Dritter. Als Preisgeld kassierte der dreifache US-Open-Sieger, der nun bei 71 Turniersiegen hält, 3,8 Millionen Dollar (3,27 Mio. Euro), für Del Potro gab es 1,85 Mio. Dollar (1,59 Mio. Euro).

In Flushing Meadows hat Djokovic damit weiter eine weiße Weste gegen Del Potro, behielt auch im dritten direkten Duell die Oberhand. Insgesamt gewann der Serbe, der im Vorjahr mit einer Ellbogenverletzung gekämpft hatte, zum vierten Mal hintereinander gegen den Argentinier. Er baute damit seine klare Führung im Head-to-Head mit dem in der Vergangenheit von langwierigen Handgelenksproblemen geplagten Akteur auf 15:4 aus.

Djokovic bei langen Ballwechseln besser

Der erste Satz verlief ziemlich ausgeglichen, wobei Djokovic die einzige Schwächeperiode von Del Potro eiskalt nutzte. Bei einer 4:3-Führung machte der Serbe einen 0:40-Rückstand wett und verwertete gleich den ersten und einzigen Breakball in Durchgang eins zum 5:3. Nach 42 Minuten war die 1:0-Satzführung in der Tasche. Ausschlaggebend war auch, dass Djokovic bei den langen Rallyes besser war.

Im zweiten Satz nahm die Partie so richtig an Fahrt auf, beide Spieler schenkten einander nichts und sorgten für hochklassige Ballwechsel. Die Aufschläger waren alles andere als ungefährdet. Schon im ersten Game ließ Djokovic eine Breakchance aus, im dritten Spiel nahm er dem Argentinier dann den Aufschlag zum 2:1 ab. Del Potro schlug mit dem Rebreak zum 3:3 zurück. Das sehr zur Freude des Publikums, das klar auf der Seite des als Nummer drei gesetzten Akteurs war, was ständige "DelPo"-Schlachtrufe verdeutlichten. Djokovic war über das immer wieder störende Publikum sichtlich verärgert, Del Potro traf plötzlich die Bälle wieder perfekt und die Partie schien zu kippen.

Ersten Satzball verwertet

In einem mehr als 20 Minuten dauernden Marathon-Game ließ Del Potro aber gleich drei Breakchancen aus und Djokovic schaffte nach achtmaligem Einstand doch noch den Ausgleich zum 4:4. Der Serbe bekam dadurch wieder einen mentalen Schub und setzte sich schließlich im Tiebreak 7:4 durch. Nach 1:35 Stunden verwertete er gleich seinen ersten Satzball.

Djokovic hatte alle Trümpfe in der Hand und stellte mit einem Break im dritten Satz auch schnell auf 3:1. Die Vorentscheidung schien gefallen, doch Del Potro kämpfte sich noch einmal zurück. Djokovic kassierte wegen einer Zeitüberschreitung beim Aufschlag eine Verwarnung und Del Potro stellte in der Folge mittels Rebreak auf 3:2. Djokovic blieb aber der konstantere Spieler und konnte Del Potro zum 5:3 nochmals den Aufschlag abnehmen. Del Potro leistete sich da den einzigen Doppelfehler im Spiel zum schlechtesten Zeitpunkt.

Nach einem mehr als dreistündigen packenden Kampf verwertete Djokovic, der mit 38 (gegenüber 47) weniger unerzwungene Fehler als sein Gegner machte, gleich seinen ersten Matchball. Eine Finalniederlage wie 2007, 2010, 2012, 2013 und 2016 blieb ihm erspart. Für den Noch-Ranglisten-Sechsten, der im Turnierlauf nur zwei Sätze abgeben musste, war es Matchsieg Nummer 40 in der laufenden Saison.

Steckbrief Novak Djokovic Geboren: 22. Mai 1987 in Belgrad

Wohnort: Monte Carlo

Familienstand: verheiratet mit Jelena Ristic, Sohn Stefan (geb. 20.10.2014), Tochter Tara (2.9.2017)

Größe/Gewicht: 1,88 m/80 kg

Website: http://www.novakdjokovic.com

Profi seit: 2003

Rechtshänder, beidhändige Rückhand

Coach: Marian Vajda (SVK), Fitness: Gebhard Gritsch (AUT) Größte Erfolge: 14 Grand-Slam-Titel

9 weitere Grand Slam Finali

fünfmal Sieger ATP-World-Tour-Finale

Davis-Cup-Sieg 2010 mit Serbien

Erster serbischer Grand-Slam-Turniersieger der Geschichte

Bronze Olympia 2008 in Peking Aktuelle Weltranglisten-Position: 6. (ab Montag 3.)

Ehemalige Nummer 1 (erstmals 4.7.2011)

Karriere-Preisgeld: mehr als 119 Mio. US-Dollar

(APA)