Dominic Thiem triumphiert in Barcelona

Was Dominic Thiem gegen Rafael Nadal gänzlich vermeiden konnte, musste er einen Tag später gegen Daniil Medwedew gleich in seinem allerersten Servicegame hinnehmen: Einen Aufschlagverlust. Der aufstrebende Russe (ATP 14) erwies sich gleich zu Beginn als der erwartet tückische Finalgegner – und dennoch war es am Ende Thiem, der klar die Oberhand behielt und sich mit einem 6:4, 6:0 und letztlich ohne Satzverlust (!) den Titel beim 500er-Sandplatz-Event in Barcelona sicherte.

Das Meisterstück auf dem Weg zu seinem insgesamt 13. ATP-Titel hatte der 25-jährige Niederösterreicher, weiterhin die Nummer fünf der Weltrangliste, allerdings schon am Tag zuvor im Halbfinale geliefert: Ein klarer 6:4, 6:4-Erfolg über Rafael Nadal bei dessen Heimturnier und ein Auftritt, der mit zu den besten gehörte, die Thiem in seiner bisherigen Tenniskarriere gezeigt hat.

(red.)