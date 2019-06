Die letzte Etappe auf der langen Reise ins Glück

Dominic Thiem hat am Samstag für einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere gesorgt. Der Niederösterreicher zog durch einen 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5-Erfolg gegen den Weltranglistenersten Novak Djoković wie schon im Vorjahr ins Finale der French Open, des wichtigsten Sandplatzturniers der Welt, ein. In diesem trifft der 25-Jährige, ebenfalls wie 2018, am Sonntag Nachmittag (15 Uhr, live in ORF1, Eurosport) auf den Spanier Rafael Nadal. „Das ist die ultimative Challenge.“

Das Halbfinale gegen Djoković entpuppte sich als Geduldsspiel. Am frühen Freitagabend beim Stand von 6:2, 3:6, 3:1 aus der Sicht Thiems wegen Regens, Wind und schlechter Wetterprognose unterbrochen, wurde es Samstagmittag auf dem Court Philippe-Chatrier fortgesetzt. Doch erst um 16.03 Uhr, über 24 Stunden nach Nadal, war der zweite Finalist ermittelt.

Eine weitere Regenunterbrechung im fünften Satz hatte die Fortsetzung des Spiels abermals verzögert, all das konnte Thiems Freude über das Erreichte nach insgesamt 4:13 Stunden Spielzeit aber keineswegs trüben. „Das ist vielleicht sogar mein größter Sieg“, erklärte der Weltranglistenvierte, nachdem er seinen dritten Matchball mit einem Vorhandwinner verwertet hatte.

Der dritte Sieg im neunten Vergleich mit Djoković war nicht bloß ein Resultat spielerischer Klasse, der Schützling des Chilenen Nicolás Massú hatte auch große mentale Reife bewiesen. „Aufgrund der Unterbrechungen war es schwierig, das eigene System immer wieder voll hochzufahren und in der Umkleide auf null runterzufahren. Aber das ist ein Halbfinale eines Grand Slams, da gibt es keine Müdigkeit“, sagte der Lichtenwörther, der zunächst bei 5:3 im fünften Satz noch zwei Matchbälle vergeben hatte, in der finalen Phase aber den Fokus wiederfand und die nötige Ruhe ausstrahlte.



Vorteil Nadal. Während sich Thiem und Djoković am größten Court der Anlage in Roland Garros unermüdlich die Bälle um die Ohren schlugen, absolvierte Rafael Nadal mit Coach Carlos Moyá am frühen Samstagnachmittag eine Trainingseinheit auf dem nahe gelegenen Court 4. Dass Thiem allein in der Fortsetzung seines Halbfinals 2:45 Stunden auf dem Platz verbrachte, ist gewiss ein Nachteil für das Finale. Zunächst machte im Pressezentrum noch das Gerücht die Runde, Turnierdirektor Guy Forget könnte das Endspiel auf Montag verschieben lassen, die Veranstalter schlossen diese Option allerdings rasch aus.

Rafael Nadal hat mehr Zeit zum Regenerieren. – APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Thiem ging mit der Situation professionell um, sich über eine etwaige Wettbewerbsverzerrung zu beschweren hätte ohnehin nur zu einem weiteren Verschleiß geführt. „Ich versuche bis zum Finale zu 100 Prozent zu regenerieren“, sagte Thiem, der Donnerstag (Viertelfinale gegen Karen Chatschanow), Freitag und Samstag (Djoković) auf dem Platz stand, während Nadal seine jüngsten Spiele am Dienstag (Kei Nishikori) und Freitag (Roger Federer) bestritt. Thiem: „Auch wenn es gegen Djoković hart war: Ich werde für das Finale voll bereit sein.“

Am Favoriten im Finale ließ der Niederösterreicher keine Zweifel aufkommen. „Rafa ist der haushohe Favorit. Er steht hier zum zwölften Mal im Endspiel, hat noch keines davon verloren. Und für mich ist es mein zweites Finale.“ Allerdings, der spanische Titelverteidiger ist sich der Schwierigkeit der finale Aufgabe ebenfalls bewusst, er sagte: „Wenn ich nicht in der Lage sein sollte, meinen Plan durchzuziehen, dann wird es kompliziert. Aber wenn ich gut spiele, und das habe ich bis jetzt gemacht, dann habe ich alle Chancen.“ Thiem und Nadal trafen bislang zwölf Mal aufeinander. Im Head-to-Head führt der Spanier 8:4.



Zahlen lügen nicht. Mit Rafael Nadal trifft Thiem am Sonntag auf den besten Sandplatzspieler aller Zeiten, vor dem Österreicher baut sich die größtmögliche Herausforderung in der Geschichte des Tennissports auf. Roger Federer auf dem heiligen Rasen von Wimbledon zu schlagen ist schwieriger. Nadal auf Pariser Sand zu bezwingen noch schwieriger. Seit seinem ersten Triumph 2005, also vor 14 Jahren, hat der Linkshänder in Roland Garros gerade einmal zwei Matches verloren.

Am Pfingstsonntag 2009 wurde er nach 31 Siegen in Folge im Achtelfinale vom Schweden Robin Söderling, der Nummer 25 der Weltrangliste, überrumpelt. Sechs Jahre vergingen, ehe der Mallorquiner seine zweite und bislang letzte Niederlage am Bois de Bolougne hinnehmen musste. Novak Djoković entzauberte Nadal an dessen 29. Geburtstag in drei Sätzen, es sollte eine der schmerzhaftesten Niederlagen in der so erfolgreichen Karriere Nadals sein. Und nun, 2019? Nadal fegte auf seinem Weg ins zwölfte Paris-Endspiel über all seine Gegner hinweg, einzig der Belgier David Goffin vermochte ihm in der dritten Runde einen Satz abzunehmen. Im Halbfinale musste selbst ein stark spielender Roger Federer die Klasse seines Dauerrivalen anerkennen. Der Schweizer erklärte nach dem 3:6, 4:6, 2:6 das Phänomen Nadal wie folgt: „Der Gegner fühlt sich unwohl, so wie er auf Sand spielt und den gesamten Platz verteidigt. Es gibt niemanden, der auch nur annähernd so spielt wie Rafa.“ Das sei letztlich auch ein Problem in der Vorbereitung auf ein Match gegen den 33-Jährigen. „Es gibt keine Möglichkeit, ein Spiel gegen ihn im Training zu simulieren.“



Rekord für die Ewigkeit? Nadal, daran gibt es keinerlei Zweifel, geht heute als Favorit in das Endspiel um den Coupe des Mousquetaires, die Siegertrophäe im Herreneinzel. Dass er nach eineinhalb Jahrzehnten der Dominanz immer noch jener Mann ist, den es in Paris zu schlagen gilt, lässt sämtliche Beobachter und selbst Nadal staunen. „Um ehrlich zu sein, ist es unglaublich. Es ist schwierig zu erklären, aber ja, hier bin ich, ich spiele um meinen zwölften Titel in Paris.“ Vor einigen Jahren habe er davon nicht einmal zu träumen gewagt. Nadal ist der Inbegriff eines Champions. Können, Leidenschaft, die totale Hingabe für den Sport, der Iberer vereint all diese Komponenten. Sein Ziel sei es einfach, „immer weiter zu machen“, ohne sich dabei in Extremen zu verlieren. „Sei nicht sehr, sehr glücklich, wenn du gewinnst, und sei nicht allzu traurig, wenn du verlierst.“ Ein Credo Nadals, das er sich Zeit seiner Karriere immer wieder vor Augen führte. Die Freude am Tennis sei ein ganz wesentlicher Faktor des Erfolgs. „Ich versuche das, was ich mache, jeden Tag zu genießen. Bislang gelingt mir das immer noch.“

Experten sind sich einig, dass Nadals French-Open-Rekord in der Zukunft unantastbar bleibt. Eine solche Dominanz auf Sand, einen solchen Spieler werde es nie wieder geben, so der Grundtenor. Bloß der Rekordmann selbst widerspricht. „Ich bin mir sicher, dass es einen Spieler geben wird, der genau das Gleiche schaffen kann. Ich hoffe es sogar, weil Rekorde gebrochen werden sollen. Und wenn ein Rekord gebrochen wird, dann ist das Werbung für unseren Sport. Das ist immer etwas Positives.“ ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)