Kitzbühel-Super-G startet um 13.00 Uhr

Früher als erwartet ist in Kitzbühel das neue Programm für den (heutigen) Weltcup-Super-G festgelegt worden. Das Rennen soll um 13.00 Uhr gestartet werden, es geht auf verkürzter Strecke in Szene. Gestartet wird bei der Mausefalle, die Ziellinie wird am Oberhausberg gezogen, wo am Donnerstag auch das Abfahrtstraining endete.

Die Rennläufer werden danach in das reguläre Ziel abfahren, in dem sich auch die Zuschauer und Medienvertreter befinden.

Das Kitz-Quiz: Sind Sie fit für die Streif?

Nur nicht täuschen lassen. Dass Kitzbühel nicht hoch (auf 762 Metern) liegt, bedeutet keineswegs, dass die Pisten eher flach sind. Und dann gibt’s ja noch die Streif. Wie steil ist die weltberühmte Hahnenkamm-Abfahrt an ihrer steilsten Stelle? An mehreren Punkten der Streif ist der ganze Lebensmut der Ski-Athleten gefordert. Bitte um die richtige Reihung dieser Extreme (von oben nach unten). Die Streif, die Königsklasse unter den Abfahrten, hat viele Rekordgewinner: Cuche, Klammer, Zurbriggen ... Doch wer hält die Rekordzeit von 1:51,58, die es zu brechen gilt? Und hat man dann Kitzbühel mental „überlebt“, kommt man in den Genuss der Trophäe mit dem berühmten Tier. Tipp: Es ziert auch das Wappen der Stadt. Das ganze Hahnenkamm-Spektakel dreht sich nicht nur um die berühmte Abfahrt und den Super G davor, sondern auch um einen Slalom auf einem ebenso berühmten Hang? Schon wieder eine tierische Frage... Es gibt nicht so viele Skipisten direkt hinunter in die Stadt außer der Streif beziehungsweise ihrer entschärften Variante als Familienabfahrt. Welche Abfahrt könnte der Laie noch nehmen? Gegen diesen Kitzbüheler Berg ist der Hahnenkamm allerdings eine kleinere Nummer… Das Skigebiet ist durch Zusammenschluss (real und durch Kartenverbund) riesenhaft geworden. Doch als ersten Schritt hatte man damals die revolutionäre Drei-S-Bahn gebaut, als Verbindung von Kitzbühel nach Jochberg. 400 Meter über dem Abgrund. In welchen Taleinschnitt schaut man hinunter? Nicht minder klasse sind die Grasberge zum Wandern und, wo erlaubt, zum Mountainbiken. Ein Weitwanderweg führt über die Gipfel ringsum. So kommt man auch in Kitzbühel vorbei. Wie nennt er sich? Und welchen traumschönen Gipfel der Kitzbüheler Alpen bekommt man da zu Gesicht? Im Sommer sucht halb Kitzbühel ein spezielles Gewässer auf. Welches? Nicht vergessen: Bei einem sehr hohen Anteil von Gästen und Neben- beziehungsweise Freizeitwohnsitzen ist Kitzbühel eine Stadt, in der Einheimische leben. Was glauben Sie, wie viele es sind? Das massive Interesse am Immobilienmarkt in und rund um Kitzbühel hat zur Folge, dass die Preise für Eigentum und Miete drastisch steigen. Wo nicht? Das Idiom der echten Oahoamischen ist unverkennbar. Manch ein Gast oder Zugereister möchte sprachlich assimilieren. Womit überführt man einen Nicht-Mundart-Kitzbüheler beim eifrigen Daher-Tirolern? Internationales Luxussortiment füllt die Auslagen. Doch man schätzt auch das exklusive Einkaufen bei Angestammten. Welcher Traditionsbetrieb ist tatsächlich ein Kitzbüheler? Aus Kitzbühel kommen natürlich auch ein paar berühmte bildende Künstler. Stichwort Kultur: Wer verarbeitete seine Kindheitserinnerungen aus „Eichkatzelried" zu einem geistreich-witzigen Buch? Und zum Schluss noch einmal die Skilegenden. Wer stammt nicht aus Kitzbühel?

