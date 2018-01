Eisschnelllauf: Erster Weltcupsieg für Herzog

Vanessa Herzog hat ihren starken Winter mit dem ersten Weltcupsieg gekrönt. Die 22-Jährige gewann in Erfurt den zweiten Bewerb über 500 Meter in 37,88 Sekunden vor der Tschechin Karolina Erbanova (+0,08) und der Russin Olga Fatkulina (+0,40). Es ist der erste rot-weiß-rote Erfolg im Eisschnelllauf-Weltcup seit Emese Hunyady vor über 20 Jahren, die Olympiasiegerin von Lillehammer feierte im Dezember 1997 in Hamar über 1500 Meter ihren letzten von insgesamt zwölf Siegen.

(red)