Comeback-Sieg von Gut bei Olympia-Formtest

Cortina d'Ampezzo. Erstmals nach ihrem Kreuzbandriss ist Lara Gut auf die oberste Podeststufe zurückgekehrt – ausgerechnet in Cortina, jenem Ort, wo sie 2017 auch ihren bislang letzten Weltcupsieg gefeiert hat. Die Schweizerin gewann den abschließenden Super-G in den Dolomiten, gleichzeitig die Generalprobe für die Olympischen Spiele, vor der Italienerin Johanna Schnarf. Nicole Schmidhofer belegte bei wechselnden Sicht- und Windverhältnissen (Abbruch nach 44 von 58 Läuferinnen) unmittelbar vor ÖSV-Teamkollegin Anna Veith den dritten Rang.

„Ich habe mir schon vorher gedacht, dass ich gerne den Kreis geschlossen hätte“, erzählte Gut. Im vergangenen Februar beendete die bei der Heim-WM in St. Moritz erlittene Knieverletzung vorzeitig den Kampf um den Gesamtweltcup mit Mikaela Shiffrin. Mit zwei zweiten Plätzen in den Super-G in Lake Louise und zuletzt Bad Kleinkirchheim hatte die 26-Jährige in diesem Winter bereits aufgezeigt, nun gelang der so wichtige Sieg, der insgesamt 24. ihrer Karriere. „Im Hinterkopf habe ich immer gewusst, dass ich, wenn ich zu meiner alten Stärke finde, wieder ganz oben stehen kann.“

Schmidhofer lachte als Dritte erstmals seit Anfang Dezember wieder vom Podest. Die Überraschungsweltmeisterin von St. Moritz wartet im Weltcup noch auf den ersten vollen Erfolg. „Es war eine ganz gute Fahrt. Der Schnee war griffig, das taugt mir irrsinnig. Ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat“, erklärte die Kärntnerin, die den Zielsprung wegen des starken Windes quasi im Blindflug absolviert hat. „Ich konnte kaum noch etwas erkennen, aber zum Glück ist es gut gegangen.“

Veith: „Zu weit weg von Toren“

Vier Hundertstel fehlten Veith, um nach dem Sieg in Val d'Isère zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podest zu fahren. „Im mittleren Abschnitt hätte ich noch frecher sein können, da war ich zu weit weg von den Toren“, so die Salzburgerin. Tamara Tippler (7.) und Cornelia Hütter (9.) komplettierten das starke ÖSV-Ergebnis. Die Kärntnerin Nadine Fest, 19, stürzte und wurde mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ins Spital gebracht. (swi)

SUPER-G Cortina

1. Lara Gut (SUI) 1:14,78 Min.,

2. Johanna Schnarf (ITA) +0,14 Sek.

3. Nicole Schmidhofer (AUT) +0,27

4. Veith (AUT) +0,31, 5. Weirather (LIE) +0,33, 6. Vonn (USA) +0,37, 7. Tippler (AUT) +0,50, 8. Mowinckel (NOR) +0,51,9. Siebenhofer (AUT) +0,90, 10. Gisin (SUI) +0,97. Weiters: 15. Hütter +1,41, 26. Ortlieb +2,59, 28. Haaser +2,94.

Super-G-Wertung: 1. Gut 339, 2. Weirather 321.

Gesamtweltcup: 1.Shiffrin 1477, 2. Weirather 601.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)