Eine Nackte! Attersee-Plakat als Streitpunkt

Wien. Das Plakat für den FIS-Weltcup der Damen auf dem Semmering (28./29. Dezember) sorgt für Kritik. Grund ist, dass das traditionell seit 1996 vom Künstler Christian Ludwig Attersee für die Semmering-Rennen gefertigte Poster nun unter anderem tatsächlich eine nackte Skifahrerin zeigt. Der Österreichische Skiverband hat umgehend mit einem Brief an den österreichischen Werberat reagiert.

Das Plakat wird in sozialen Netzwerken kritisiert, seit es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 3. Dezember auf ihrer Facebook-Seite präsentiert hat. Man habe die einzelnen Beschwerden „mit Betroffenheit und ein wenig Erstaunen zur Kenntnis genommen“, heißt es in dem Schreiben von ÖSV-Generalsekretär Klaus Leistner an den Werberat sowie Mikl-Leitner. „Es lag uns wirklich fern, mit der Arbeit eines bedeutenden Künstlers die Befindlichkeit von Betrachtern in irgendeiner Weise zu verletzen.“

Kunst, keine Pornografie

Auch Attersee, der einen Zweitwohnsitz auf dem Semmering hat, lieferte in dem Schreiben ein Statement. „In einer Welt, die von Pornografie in der Öffentlichkeit besetzt ist, bin ich sehr froh, dass ich mit meiner Kunst eine dem entgegengestellte Sicht der Darstellung der Frauenwelt anbieten kann. Ich betrachte den Entwurf zu dem Plakat als ein Kunstwerk für die Öffentlichkeit, in dem die Kraft, Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der Frauen positiv gezeigt wird.“ Das „Brüsteweisen“ gelte seit dem Mittelalter als Ausdruck der Stärke der Frauen gegenüber der kriegerischen Männerwelt. Die „Oben-ohne-Welt“, so Attersee weiter, finde man bei Modeschauen oder an den meisten Stränden, somit sei sie Teil des öffentlichen Lebens.

Das Bild zeige die Sportlerin in Aktion, die Nacktheit schenke ihr Vertrauen in ihre Umwelt. Sie erreiche dadurch eine märchenhafte Pose, die von vielen Betrachtern „als positiv bewertet wurde“. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2018)