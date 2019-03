ÖSV-Doppelsieg durch Kombinierer Gruber und Greiderer

Bernhard Gruber und Lukas Greiderer haben am Samstag im vorletzten Weltcup-Saisonbewerb der Nordischen Kombination in Schonach für einen ÖSV-Doppelsieg gesorgt. Das Duo setzte sich vor dem Gesamt-Weltcupsieger Jarl Magnus Riiber (NOR) durch, der im Finish 9,8 Sekunden einbüßte. Für Gruber war es der siebente Weltcupsieg, der erste seit drei Jahren.

(APA)