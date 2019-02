„Der FIS die Faust entgegenzustrecken ist zu einfach“

Sie sind seit 2012 in der FIS-Arbeitsgruppe für Material und Sicherheit. Wie sehen Sie die wieder aufgeflammte Diskussion um Sicherheit im Skirennsport?



Marco Büchel: Wenn man wie in der Abfahrt mit bis zu 150 km/h eine solche Strecke bewältigt, dann braucht es keinen Wissenschaftler, um zu sagen, dass der Sport gefährlich ist. Ich zähle den Skirennsport, und zwar in jeder Disziplin, zur Kategorie Extremsport und einer der Hauptgründe für die vielen Verletzungen liegt im Materialsektor.



Hannes Reichelt hat als langjähriger Athleten-Vertreter kürzlich kritisiert, dass die FIS auf Vorschläge zu wenig eingeht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)