Jugendliche essen Waschmittel und filmen sich dabei

Früher war die Drohung "Sei nicht so frech, sonst wasche ich dir den Mund mit Seife aus", ein probates Mittel, um Kindern verbale Entgleisungen auszutreiben. Denn keiner wollte Seife im Mund haben. Heute essen Jugendliche freiwillig Waschmittel und filmen sich auch noch dabei.

Virale Trends auf Facebook, Twitter und Co. erleben wir mittlerweile nahezu täglich. Manche Trends sollen einfach nur lustig sein und andere wiederum, wie die Ice Bucket Challenge, auf eine Krankheit aufmerksam machen und Spenden sammeln. Für den neuesten viralen Trend bringen sich Teenager aktuell in den USA teilweise in Lebensgefahr. Sie schlucken Waschmittel-Pads.

Seinen Ursprung soll dieser Trend auf dem Satiremagazin "The Onion" haben. Eigentlich als Scherz gedacht, filmen sich jetzt tatsächlich junge Leute dabei, wie sie Waschmittel essen.

Man muss kein Experte sein, um zu verstehen, dass dies durchaus fatale Konsequenzen haben kann. Waschmittel enthält Ethanol, Polymere und Wasserstoffperoxid - allesamt extrem giftig. Mediziner warnen vor diesem Trend.

Die Aufnahme von Waschmittel kann Verbrennungen im Mund und Rachen verursachen. Der Trend kann laut Medizinern durchaus auch auf der Intensivstation enden.

(bagre)