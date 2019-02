Putin baut den Eisernen Vorhang im Internet

Wien. Das Internet kennt keine Ländergrenzen. Theoretisch zumindest. Ganz praktisch arbeiten viele Regierungen daran, ihr Stück vom Netz stärker unter Kontrolle zu bringen. Wladimir Putin wagt den bisher radikalsten Test in diese Richtung: Russland will sich komplett vom globalen Internet abtrennen, um sich besser vor Cyberangriffen der Amerikaner schützen zu können. Ob es gelingt, und was dabei alles kaputtgehen wird, weiß heute niemand. Vorerst ist es nur ein Testlauf, der zeigen soll, wie unabhängig das Runet, Russlands Internet, agieren kann. Das Experiment wirft viele Fragen auf. „Die Presse“ hat nach Antworten gesucht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2019)