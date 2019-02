Smartes Bett schützt vor Revierkämpfen

Arm in Arm mit seinem Partner im gemeinsamen Bett einzuschlafen ist wunderbar. Die Harmonie wird aber meist ein paar Stunden nach dem Einschlafen schon gestört. Dann beginnen Revierkämpfe im Bett, an die sich meist nur der erinnern kann, der um seinen Platz ringen musste. Oder gar hochkant aus diesem befördert wurde. Gerade der Autohersteller Ford will jetzt dafür eine Lösung gefunden haben.

Ein smartes Bett. Inspiriert von den Spurhalte-Assistenten in den Autos, sollen Partner, die es wagen, die Grenze zu überschreiten, wieder auf ihren Platz zurückgezogen werden. Dafür sorgt ein Förderband, das beide wieder an ihren angestammten Platz bringt.

Das Bett soll aber bis auf weiteres nur ein Prototyp bleiben. Eine Serienproduktion ist vorerst nicht geplant. Die skurrilsten Smart-Devices

(bagre)