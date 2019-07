17-jähriger Österreicher gewinnt "Fortnite"-WM

David "aqua" Wang, so sein Spieler-Alias, fährt nach diesem Wochenende als Millionär heim nach Österreich: Der 17-Jährige hat am Samstag den Weltmeister-Titel im Doppel beim ersten Fortnite World Cup gewonnen. Preisgeld für das Team: drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro).

Der Spieler hat sich zusammen mit seinem norwegischen Teamkollegen Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen in sechs Spielen gegen 49 andere Teams durchgesetzt. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist verrückt", sagte der 17-Jährige, kurz nachdem er den Siegerpokal in die Höhe gestreckt hatte. Um ihn herum jubelten ihm Tausende Fans im Arthur Ashe Tennisstadion in New York zu, während Millionen Menschen den Stream des Events im Internet verfolgten.

Sowohl unter den Zuschauern im Stadion als auch unter den Teilnehmern sind vor allem Teenager. Der Altersdurchschnitt im Duo-Wettbewerb liege bei 16 Jahren, heißt es von den Kommentatoren im Stream. Nach Angaben von Veranstalter Epic Games reiche das Alter der Teilnehmer von 13 bis 24 Jahren.

Insgesamt gibt es bei der Fortnite-WM 30 Millionen Dollar zu gewinnen, jeder qualifizierte Spieler geht mit mindestens 50.000 Dollar nach Hause. Für Fortnite-Entwickler Epic Games ist das nicht viel Geld: Den Analysten von Nielsen SuperData zufolge verdiente die Firma im vergangenen Jahr geschätzt 2,4 Milliarden Dollar mit dem Spiel. Das Geld kommt vor allem von In-Game-Käufen der Spieler - sie können sich gegen echtes Geld eine virtuelle Währung kaufen und davon wiederum Gegenstände im Spiel, wie etwa Outfits für die Spielfiguren.

Fortnite ist ein Battle-Royale-Spiel. 100 Spieler sind gleichzeitig auf einer Karte, auf der sie Ausrüstung, Waffen und Rohstoffe sammeln. Die Rohstoffe nutzen die Spieler zum Bauen von Strukturen, die sie vor Angriffen schützen. Der spielbare Bereich wird im Spielverlauf immer kleiner. Wer am Ende überlebt, hat die Runde gewonnen. Beim World Cup wird über sechs Runden gespielt, die Wettkämpfer erhalten Punkte nach Platzierung und erzielten Abschüssen. Es gibt ein Solo- und ein Doppel-Turnier. Fortnite ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Am Sonntagabend stand in New York der Single-Bewerb auf dem Programm. Für den hatte sich "aqua" ebenfalls qualifiziert.

