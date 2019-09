Anbieter "Drei" startet "erstes echtes 5G-Netz" in Wien

In wenigen Tagen will der österreichische Mobilfunkregulierer RTR Informationen veröffentlichen zur zweiten 5G-Auktion, in der Frequenzen aus den Bereichen 700 MHz, 1500 MHz und 2100 MHz, versteigert werden. In der Zwischenzeit feiert der Mobilfunkanbieter Drei einen „Meilenstein im Ausbau der städtischen Infrastruktur der Zukunft“. Nach erfolgreichen Tests von Pre5G und weiteren 5G Tests am Wiener Rathausplatz haben Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke und Drei-Chef Jan Trionow das „erste echte 5G Netz der Bundeshauptstadt" in Betrieb genommen, wie aus einer Pressemitteilung hervor geht.

"Lästige Staus auf dem Daten-Highway gehören damit selbst im dicht besiedelten Stadtgebiet in der Rushhour künftig der Vergangenheit an", erklärte Jan Trionow.

Wien als Digitalisierungshauptstadt Europas - dieses Ziel hat Bürgermeister Michael Ludwig vergangenen November anlässlich des Starts des Testbetriebs für 5G am Wiener Rathausplatz ausgerufen. "Ich freue mich, dass Drei Wien heute zu einer der ersten 5G Städte Europas upgegradet hat. Bei der Einführung von 5G schneller zu sein als andere Städte verschafft uns einen echten Startvorteil im internationalen Standortwettbewerb", so Stadtrat Peter Hanke.

Wiener geben mobilen Internet den Vorzug

Bereits mehr als eine halbe Million Wiener Haushalte verfügen über einen privaten Internetanschluss via Mobilfunknetz. Drei ist der Mobilfunkanbieter mit den mit Abstand meisten Privatkunden in Wien und zugleich österreichweiter Marktführer im Mobilen Internet. 400.000 Millionen Gigabyte Datenverkehr verzeichnete der Anbieter alleine im ersten Halbjahr 2019.

Wien ist bereits die vierte Region in Österreich, die das Unternehmen mit 5G ausgestattet hat. Schon im Juni hat Drei in Linz ein zusammenhängendes 5G Netz in Betrieb genommen, gefolgt von den 5G Starts im August in der Region Wörthersee sowie in Wörgl (Tirol).

"Damit die 5G Technologie aber auch konkrete und sinnvolle Anwendung findet, haben wir im Sommer einen Ideenwettbewerb für 5G Anwendungen gestartet. Dabei stellen wir insgesamt 400.000 Euro für die innovativsten Projektideen bereit." Die Bewerbungsfrist für die "5G Use Case Challenge" läuft noch bis 20. Oktober 2019.

Seestadt Aspern als Feldversuch

Dass 5G in der Seestadt Aspern seine Wien-Premiere feiere, sei kein Zufall. Der Start von Pre5G im April 2018 erfolgte ebenfalls in der Seestadt, Wiens Vorzeigeprojekt der Smart City. Neben der ersten Pilotfabrik Österreichs für Industrie 4.0 oder dem Living Lab im Energiebereich ist die Seestadt Aspern auch Wiens Vorreiter in der Telekommunikation.

>>> Ideenwettbewerb der Stadt Wien

(bagre)