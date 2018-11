Geld oder Streik

Am Sonntag um elf Uhr werden die Verhandlungsführer von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu ihren sechsten Verhandlungen im Rahmen der diesjährigen „Metaller-Lohnrunde“ zusammentreffen. Auch wenn nach dem 15-stündigen Verhandlungsmarathon in der Nacht auf Freitag allgemein von einer Annäherung gesprochen wurde, ist eine Einigung alles andere als fix. Den heutigen Verhandlungen kommt also Brisanz zu – schließlich ist es das letzte Zusammentreffen, bevor es in Österreich wieder einmal zu größeren Streiks kommen könnte. Schon im Vorfeld haben die Gewerkschafter angekündigt, dass ab Montag ganze Schichten ausfallen könnten, wenn es keinen Abschluss gibt.