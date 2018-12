Europas Plastikverbot: Große Geste, kleine Wirkung

Die Welt ist aus Plastik gebaut. Das ist praktisch, billig – und wird langsam aber sicher zum Problem. Seit Beginn der Blüte des Kunststoffzeitalters haben die Menschen über sechs Milliarden Tonnen Plastikmüll angehäuft. Nur ein Bruchteil davon wurde recycelt oder verbrannt. Der Rest landete auf Deponien, in Wäldern und Ozeanen oder als Mikroplastik in unseren Körpern. Damit soll nun Schluss sein, verkündete Brüssel am Mittwoch: Strohhalme, Wattestäbchen, Teller, Besteck und Luftballonstäbe aus Plastik sollen künftig in der EU verboten sein. Die Recyclingquote bei Plastikflaschen wird bis 2029 auf 90 Prozent erhöht. Die Hersteller sollen für die Sammlung und Verwertung des Plastikmülls zahlen. „Nach 12,5 Stunden Verhandlungen haben wir eine vorläufige Einigung erzielt“, meldete die österreichische EU-Ratspräsidentschaft via Twitter. „Die neuen Regeln werden Meeresmüll wesentlich reduzieren!“ Und spätestens hier fängt das Problem an.



Denn so störend all die Plastikbecher und Plastiksackerl im Mittelmeer auch sein mögen, der Großteil der 10 Millionen Tonnen an Plastikmüll, die jährlich in den Ozeanen landen, stammt nicht aus dem sauberen Europa.