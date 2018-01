Wiener Börse: ATX legt 2018 schon mehr als fünf Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX stieg 37,28 Punkte oder 1,05 Prozent auf 3.596,14 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund 29 Punkte über der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.567,00 Punkten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,10 Prozent, DAX/Frankfurt -0,79 Prozent, FTSE/London +0,10 Prozent und CAC-40/Paris -0,32 Prozent.

In Wien ging damit der Handelstag klar im Plus zu Ende. Nach einer sehr starken 1. Börsenwoche im neuen Jahr 2018 gewann der ATX in Summe mittlerweile um mehr als fünf Prozent.

International lastete zur Wochenmitte vor allem die Agenturmeldung, dass China über eine Verringerung oder gar einen Stopp seiner Käufe von US-Staatsanleihen nachdenke. China ist der größte Gläubiger der USA, ein Stopp der Kreditvergabe durch China wäre ein schwerer Schlag für die größte Volkswirtschaft der Welt.

Schwergewichte treiben Kurs

Unter den heimischen Schwergewichten standen OMV (plus 3,0 Prozent auf 56,24 Euro) und Erste Group (plus 2,0 Prozent auf 38,72 Euro) auf den Kauflisten der Anleger weit oben. Raiffeisen Bank International konnten ein Kursplus von 1,6 Prozent auf 33,0 Euro verbuchen und voestalpine stärkten sich um 1,4 Prozent auf 53,60 Euro. Immofinanz verloren hingegen drei Prozent auf 2,09 Euro.

Anritz bauten ein Plus von 0,4 Prozent auf 48,00 Euro. Laut einem Agenturbericht haben die Analysten von HSBC die Aktie des steirischen Anlagenherstellers auf ihre Empfehlungsliste "Top 5 Picks" für das erste Halbjahr 2018 aufgenommen.

CA Immo fielen um zwei Prozent auf 25,50 Euro. Hier gab es eine neue Analystenmeinung der Experten der RCB. Diese erhöhten ihr Kursziel für die Immoaktie auf 27,4 Euro und bekräften ihr Anlagevotum "hold".

Die Meldungslage auf Unternehmensseite gestaltete sich noch sehr mager. Agrana schlossen mit plus 0,4 Prozent auf 105,4 Euro. Das Unternehmen das landwirtschaftliche Rohstoffe zu industriellen Produkten verarbeitet wird am morgigen Donnerstag Quartalszahlen vorlegen.

