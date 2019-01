Ryanair hält nun 100 Prozent an Laudamotion

So sieht (k)eine österreichische Lösung aus: Die von Niki Lauda vor einem Jahr aus dem Konkurs der einst ebenfalls von ihm gegründeten „Niki“ geformte neue Airline Laudamotion gehört nun zur Gänze Ryanair. Die größte Billig-Airline Europas hat Ende Dezember ihren Anteil von 75 auf 100 Prozent aufgestockt, wie Ryanair-Chef Michael O'Leary am Dienstag in Wien verkündete.

Niki Lauda bleibe jedoch Vorsitzender des Gesellschafter-Ausschusses bei Laudamotion und werde so weiterhin seinen „Input“ einbringen, beteuerte Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber. Eine eher ungewöhnliche Vorgangsweise, die jedoch die nach wie vor starke Persönlichkeit Laudas demonstriert.

Der Schritt zum Komplettausstieg kommt nicht überraschend und hat sich bereits im vorigen Sommer abgezeichnet, als sich Lauda einer Lungentransplantation unterziehen musste. Nach einer, nur dem eisernen Willen Laudas geschuldeten Rehabilitation musste der dreifache Formel-1-Weltmeister und dreifache Airline-Unternehmer (Lauda Air, Niki und Laudamotion) zu Jahresbeginn 2019 erneut wegen einer Influeza-Infektion ins Spital.

Lauda hatte in einem beispiellosen Übernahmecoup die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki, aus der er 2011 komplett ausgestiegen war, im Jänner 2018 zurückgekauft. Dabei hatte er den Mitbewerber Ryanair ausgestochen. Was Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) über die „österreichische Lösung“ jubeln ließ.

Aber nur wenig später, im März, verkaufte Lauda 24,9 Prozent an der neuen Laudamotion an Ryanair. Er kassierte damals nach eigenen Angaben 50 Mio. Euro – nahezu die Summe, die er für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki auf den Tisch geblättert hatte. Lauda stellte wiederholt in Abrede, dass der Deal von Anfang an paktiert gewesen sei.

Schon im Sommer realisierte O'Leary die Aufstockung auf 75 Prozent. Von Anfang an war vereinbart, dass Lauda binnen drei Jahren auch seinen restlichen Anteil verkaufen kann bzw. die Iren die Option ziehen.

Jetzt wurde der Schritt vorzeitig vollzogen – und aus der österreichischen ist eine irische Lösung geworden. Schon im September hat Ryanair mit Colin Casey einen zusätzlichen Geschäftsführer aus ihren Reihen bei Laudamotion installiert.

Allerdings waren O'Leary, Lauda und auch Gruber gestern gleichermaßen bemüht, dem Verkauf positive Seiten abzugewinnen. „Ich freue mich, dass Ryanair nunmehr die volle Kontrolle über Laudamotion übernimmt und die Weiterentwicklung und das Wachstum sicherstellt“, lautete die Botschaft Laudas, die er schriftlich übermittelte. Laudamotion sei bereits im ersten Jahr zur Nummer eins der Billigflieger in Österreich geworden. Mit Ryanair als starkem Eigentümer stehe Laudamotion eine große Zukunft bevor.

Rot-weiß-rotes Flug-Zertifikat

Und der ansonsten als knallharter Geschäftsmann bekannte O'Leary betonte, Laudamotion werde weiter eine österreichische Fluglinie bleiben. Das stimmt zumindest, was die Flugrechte betrifft: Laudamotion fliegt mit einem rot-weiß-roten Air Operator Certificate (AOC). Auf den Flugzeugen prangt auch groß der Name Lauda. Und die rund 500 Mitarbeiter werden nach einem Ende November abgeschlossenen eigenen Kollektivvertrag entlohnt.

Zum Kaufpreis wurden keine Details bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang sind zwei Fakten interessant: Ohne finanzielle und operative Hilfe wäre Laudamotion wohl gescheitert, hat O'Leary schon im Oktober eingeräumt. Wie hoch der Verlust tatsächlich 2018 war, wird sich erst bei Bilanzlegung zeigen. O'Leary hat einen Abgang von 150 Mio. Euro prognostiziert. Schon heuer soll jedoch die Gewinnschwelle erreicht werden. Andererseits hat Ryanair mit ihrer österreichischen Tochter für den Fall eines harten Brexit einen Fuß in Europa. Aber O'Leary, der den Brexit für die dümmste Sache der Welt hält, glaubt ohnedies noch an eine weiche Landung.

Flotte wird aufgestockt

Ryanair soll das Wachstum der Airline nun weiter beschleunigen, erklärte Gruber. "Niki findet, wir wachsen nicht schnell genug", so O'Leary. Im Sommer wird die Flotte von 19 auf 25 Flugzeuge aufgestockt. Damit soll die Zahl der Passagiere von vier auf sechs und 2022 auf zehn Millionen erhöht werden. In zehn Jahren soll Laudamotion die größte Fluglinie in Österreich sein, meinte O'Leary, der vor allem die Lufthansa-Gruppe ausbremsen will. Dazu werden 400 zusätzliche Mitarbeiter gesucht.

Weil einige Fluglinien straucheln, gebe es genügend freie Kapazitäten und Slots, die Laudamotion besetzen könne und das wolle man ausnutzen, betonte der Ryanair-Boss. Dafür müsse auch mehr Geld in die Hand genommen werden. "Das wollten wir Laudas Familie nicht aufbürden."

O'Leary gab sich in diesem Zusammenhang zuversichtlich, dass Ryanair und Laudamotion Preiskriege mit anderen Airlines wie Wizz gewinnen werden. Langfristig werden in Europa vier bis fünf große Fluggesellschaften in der Luft bleiben, viele kleinere werden übernommen oder gehen unter, sagte er.