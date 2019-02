Allianz steckt nochmals 570 Millionen Euro in eigenen Digital-Fonds

Mit den zusätzlichen 570 Millionen Euro wolle Allianz X sich an weiteren Firmen beteiligen, die für den Versicherer strategisch relevant sind, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die bekannteste Beteiligung von Allianz X ist die Berliner Smartphone-Bank N26, die inzwischen mit 2,4 Milliarden Euro bewertet wird. Der Fonds war vor gut zwei Jahren mit einem Volumen von 430 Millionen Euro ins Leben gerufen worden, ursprünglich um Start-ups zu unterstützen. Später hatte sich Allianz X auf Beteiligungen an reiferen FinTechs und InsurTechs konzentriert, mit denen der Versicherer bei der Digitalisierung seines Geschäfts zusammenarbeitet.

Bisher hat der Fonds Anteile an mehr als 15 Firmen gekauft. "Über die Entwicklung und Fortschritte der Allianz X sind wir sehr erfreut und werden weiterhin in die nächste Generation digitaler Wachstumsunternehmen, die mit dem Kerngeschäft der Allianz verbunden sind, investieren und diese entwickeln", erklärte der für den Umbau zuständige Allianz-Vorstand Ivan de la Sota.

(Reuters)