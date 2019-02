Kapsch TrafficCom meldet Gewinnsprung im 3. Quartal

Der börsennotierte Mautsysteme-Anbieter Kapsch TrafficCom hat im dritten Quartal 2018/19 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg um 18,1 Prozent auf 197,2 Millionen Euro, der Betriebsgewinn (EBIT) um 57,1 Prozent auf 15,8 Millionen Euro. Das teilte Kapsch am Donnerstag in der Früh mit. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 52,5 Prozent auf 13,5 Millionen Euro.

Über alle drei Quartale betrachtet gab es einen Umsatzanstieg um 5,2 Prozent auf 533,1 Millionen Euro. Das EBIT ging um 4,9 Prozent auf 33,6 Millionen Euro zurück. Das Periodenergebnis sank um 4,5 Prozent auf 21,9 Millionen Euro.

Mit einem starken dritten Quartal habe man die enttäuschenden Ergebnisse zu Beginn des Wirtschaftsjahres weitgehend wettgemacht, heißt es in der Mitteilung. Die Wertberichtigung eines Steuerguthabens in Brasilien in Höhe von 4,0 Mio. Euro habe allerdings ein noch besseres Ergebnis verhindert.

Für das laufende Wirtschaftsjahr insgesamt erwartet Kapsch einen Umsatzanstieg. Das EBIT (exklusive Währungs- und Sondereffekte) werde voraussichtlich das Vorjahresniveau erreichen, heißt es. Vom Brexit im kommenden Frühjahr erwartet man sich keine besonderen Auswirkungen auf Kapsch.

(APA)