Steht die große Rezession bevor?

New York. Für viele Marktteilnehmer ist es das Horrorszenario schlechthin, und nun ist es erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder eingetreten: Die Rendite für kurzfristige US-Staatsanleihen übersteigt jene für zehnjährige. Oder in anderen Worten: Wir sehen uns mit einer sogenannten inversen Renditekurve konfrontiert. Das mag trocken klingen, doch täuschen Sie sich nicht: Es ist exakt jenes Szenario, das sich auch vor den vergangenen sieben Rezessionen in der weltgrößten Volkswirtschaft abgespielt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)