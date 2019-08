Trump und China schrecken Börsen

Wien. Am Montag waren es vor allem zwei Gründe, die die Börsen im Abwärtssog hielten: Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag angekündigt hatte, noch mehr chinesische Waren mit Zöllen belegen zu wollen, wies China seine Staatsunternehmen an, keine US-Agrarprodukte mehr zu importieren. Zudem wertete die chinesische Währung, Yuan, zum Dollar deutlich ab. Für einen Dollar musste man zuletzt mehr als sieben Yuan hinlegen, so viel wie seit elf Jahren nicht mehr.



Trump sah in der Abwertung einen „schwerwiegenden Verstoß“ Chinas. Der Gouverneur der chinesischen Notenbank, Yi Gang, versicherte jedoch in einer Mitteilung, China strebe keinen Abwertungswettlauf an und werde die Landeswährung Yuan auch nicht als Instrument in einem Handelsstreit einsetzen.

