Wenn Gewinne baden gehen

Umsichtig und ängstlich zugleich. So könnte man die Haltung der Investoren derzeit wohl am besten beschreiben. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China dominiert nicht nur die globalen Schlagzeilen, sondern hat längst Spuren im Anlageverhalten hinterlassen. Die Analysten von Barclays folgern daraus: „Die Anleger scheinen sich für das Schlimmste zu positionieren.“



Die anhaltend hohe Nachfrage nach Staatsanleihen, auch jenen, die kein Geld mehr abwerfen, sowie der Run auf Gold, sichere Währungen und Barbestände sind Ausdruck dessen. Doch selbst jene Investoren, die Aktien nach wie vor die Treue halten, haben angefangen, umzuschichten. Im August standen vor allem defensive Branchen in der Gunst der Anleger, während Zykliker, also Werte aus der Industrie, das Nachsehen hatten.

