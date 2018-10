Was ist der Unterschied zwischen Melange und Cappuccino?

Wiev viel Geld verschenkt man mit Kaffeekapseln? Wann wurde das erste Kaffeehaus in Wien eröffnet? Wo stand einst das erste Kaffehaus in Wien? Welches Land zählt nicht zu den größten Kaffee-Exporteuren der Welt? Was kostet derzeit ein Kilogramm Kaffee umgerechnet in etwa an den Rohstoffbörsen? Obwohl es viele verschiedene Kaffeepflanzen gibt, haben nur zwei Sorten eine besondere wirtschaftliche Bedeutung. Welche Sorte gehört nicht dazu? Wie viel Kaffee trinkt der Österreicher durchschnittlich pro Tag? Auf wie viel Kilogramm Röstkaffee kommen die Österreicher mit ihren täglichen drei Tassen pro Jahr? Die Kapselmaschinen boomen. Wie viel Prozent der österreichischen Haushalte besitzen eine solche? Das System, Kapseln für die Zubereitung des Kaffees zu verwenden, gibt es schon wie lange? Welches Gesamtgewicht hat durchschnittlich eine Kaffeekapsel? Die einen schwören auf den Kaffee aus dem Vollautomaten, die anderen lieben die bequeme Zubereitung mit der Kaffeekapsel von Nespresso. Um wie viel gibt der Bequeme jährlich mehr aus, wenn beide täglich drei Espressi trinken? Was ist der Unterschied zwischen einer Melange und einem Cappuccino? Zum Abschluss noch eine ganz einfache Frage: Was kostet ein Großer Brauner im Kaffeehaus?