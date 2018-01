Werbegag: Nissan parkt die Schlapfen ein

In Japan hat sich der Autobauer Nissan einen besonderen Gag ausgedacht, um auf sein neues Einparksystem aufmerksam zu machen: Im "ProPILOT Park Ryokan", einer japanischen Herberge, sind Hausschuhe, Tische und Bodenkissen mit einer Version von Nissans Technologie für autonomes Parken ausgestattet sind. Werden sie nicht benutzt, kehren sie auf Knopfdruck automatisch an ihre "Stellplätze" zurück. Die Hausschuhe und anderen Objekten sind mit zwei kleinen Rädern, einem E-Motor und Sensoren ausgerüstet.

Das Parksystem wurde im Oktober 2017 im Nissan LEAF in Japan eingeführt. Es erkennt in der Umgebung befindliche Objekte und lässt den Fahrer das Fahrzeug per Tastendruck automatisch in einen ausgewählten Parkplatz einparken.

