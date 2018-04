Österreichs absurdeste Steuer

2011 wurde in Österreich die Medizinprodukteabgabe eingeführt. Die wird von allen verlangt, die im größeren Stil Medizinprodukte an Konsumenten verkaufen. Das können Ärzte, Bandagisten, Orthopäden, Optiker und Apotheker sein. Die Berufsgruppen und Unternehmen laufen dagegen Sturm. Sie sehen eine Benachteiligung gegenüber ausländischen Online-Shops. Hinzu kommt der bürokratische Aufwand. Lesen Sie in diesem Bericht, warum es für Augentropfen unterschiedliche Bemessungsgrundlagen gibt und wie niedrig die Einnahmen aus der Medizinprodukteabgabe zuletzt gewesen sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2018)