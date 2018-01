Bitcoin-Effekt: Der gute Name ist alles

Mit dem Internet steht der einstige Fotoriese Kodak ja eigentlich auf Kriegsfuß. Vom Siegeszug der digitalen Bilder überrascht, schlitterte der legendäre Filmhersteller bekanntlich in die Insolvenz. Das soll nicht noch einmal passieren: Den aktuellen Boom rund um Bitcoin, Blockchain und Co. will Kodak auf keinen Fall verpassen. Vergangene Woche kündigte das Unternehmen darum gar die Einführung einer eigenen digitalen Währung an. Die KodakCoins sollen in Kombination mit der – ebenfalls noch zu erfindenden – Blockchain-basierten Plattform KodakOne die digitale Rechteverwaltung von Fotografen erleichtern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2018)