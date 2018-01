Die "heißesten" Fintech-Firmen zieht es nach London

Wer die Vergangenheit des Bankwesens sehen will, kann an der Bank of England im Herzen der City of London nicht vorbei: Gebaut wie eine uneinnehmbare Festung beschützen die meterdicken Mauern den zweitgrößten Goldtresor der Welt. Bis zur Aufgabe des Goldstandards in die 1930er-Jahre war es möglich, hier Banknoten in Gold zu tauschen. Doch nun geben immer mehr die Fintechs den Ton an.