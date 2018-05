Warum Österreich die chinesischen Köche ausgehen

Wien. Geschmacklos frittierte Mini-Frühlingsrollen, in süß-saurer Sauce getränktes Schweinefleisch oder das vom Lieferservice angepriesene (aber wenig) knusprige Huhn – chinesische Küche lässt in Österreich oft zu wünschen übrig. Ein Vertrag zwischen Peking und Wien soll das nun ändern. Und so war die Aussicht auf ein Ende des chinesischen Einheitsbreis der österreichisch-chinesischen Wochenzeitung „Europe Weekly“ sogar einen Aufmacher wert: „Chinas Köche kommen nach Österreich. Ein Aufschwung für das chinesische Gastgewerbe im Ausland“, hieß es da.