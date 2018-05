Schrems droht Facebook und Google mit Milliardenstrafen

Ab dem heutigen Freitag ist die Datenschutz-Grundverordnung der EU in Kraft. Und die neue Ära beginnt gleich mit einem Paukenschlag: Max Schrems legt mit seinem Verein noyb.eu bei vier europäischen Datenschutzbehörden Beschwerden ein - gegen Facebook (in Wien), Whatsapp, Instagram und Google/Android. Der Vorwurf des österreichischen Datenschutzaktivisten: Die drei Facebook-Dienste und der Suchmaschinenkonzern hätten ihren europäischen Nutzern nach dem Motto „Friss oder Stirb“ keine freie Wahl gelassen, ob sie einer Nutzung ihrer Daten auch nach der neuen Rechtslage zustimmen.

Die einzige Alternative war nämlich, das Konto oder Profil zu löschen. Damit habe man die User zur Zustimmung gezwungen, was die EU-Verordnung ausdrücklich verbietet. Sie sieht auch weit höhere Strafen vor als bisher: in besonders schweren Fällen bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Das ergibt einen theoretischen Strafrahmen von drei Mrd. Euro bei Facebook und vier Milliarden bei Google – in Summe also sieben Milliarden.

Trick mit der Werbung

Worum geht es in dem sich anbahnenden Riesen-Rechtsstreit? Die EU-Verordnung sieht ein „Kopplungsverbot“ vor: Der Anbieter darf seine Leistung nicht mehr davon abhängig machen, ob der Nutzer einer Datennutzung zustimmt. Ausgenommen sind jene Daten, die für die Erfüllung der Leistung notwendig sind. Bei Facebook wären das jene persönlichen Informationen, die es braucht, um mit anderen im Sozialen Netzwerk in Kontakt zu treten. Nicht dazu zählt eigentlich der Verkauf der Daten zu Zwecken der personalisierten Werbung. Aber gerade damit macht der Tech-Konzern sein Hauptgeschäft.

Um die dafür notwendige Zustimmung zu erhalten, hat Facebook nach der Darstellung von Schrems einen Trick angewandt: In neuen Nutzungsbedingungen, denen der User zustimmen musste, stellt die Plattform es als ihre „Gegenleistung“ oder „Pflicht“ dar, dass sie personalisierte Werbung zur Verfügung stellt (was die wenigsten wollen). Damit wird die Werbung auf einmal zum Vertragsbestandteil. Solche Tricks hätten die EU-Juristen aber vorausgesehen. Schrems zitiert eine Klarstellung zu einem ähnlichen Beispielfall: Dass eine Datenverarbeitung durch einen Vertrag abgedeckt ist, bedeutet „nicht automatisch“, dass sie für die Erfüllung erforderlich ist, selbst wenn sie „im kleingedruckten Teil des Vertragstextes ausdrücklich erwähnt“ wird. Entscheidend sei, welche Leistung der Kunde oder Nutzer eigentlich haben will. Und niemand legt ein Facebook-Profil an, um Werbung zu erhalten.

"Das ist schlicht Erpressung"

Bei der Umsetzung des Zieles sei Facebook denkbar aggressiv vorgegangen. Pop-up-Fenster machten deutlich, dass die Einwilligung in die neuen Richtlinien die einzige Möglichkeit ist, um das Profil weiter zu nutzen. Als Alternative blieb nur die Löschung des Kontos, auf dem viele Nutzer wertvolle Erinnerungen und Kontakte abgespeichert haben. „Das ist schlicht Erpressung“, sagt Schrems. Zudem hätte Facebook seine beherrschende Stellung am Markt der Sozialen Netzwerke ausgenutzt – auch das verbietet der neue EU-Datenschutz.

Freilich geht auch Schrems nicht davon aus, dass die Behörden ganz scharf schießen: „Wir werden vermutlich nicht gleich Milliardenstrafen sehen“. Aber da die Konzerne die EU-Verordnung „absichtlich“ verletzt hätten, „erwarten wir auch eine angemessene Strafe“.