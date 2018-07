Red-Bull-Chef Mateschitz plant neues Hotel in St. Wolfgang

Dietrich Mateschitz hat die begehrte Rösslwiese in St. Wofgang gekauft, berichten die "Salzburger Nachrichten". Die Wiese liegt neben der Talstation der Schafbergbahn. Darauf solle ein Hotel gebaut werden, heißt es. Über die Pläne des Luxushotels wird derzeit spekuliert. Mateschitz hat das Grundstück von Bauunternehmer Porr und Mandlbauer sowie Architektur Consult erworben, die es 2007 vom damaligen Eigentümer und Weißen-Rössl-Chef Helmut Peter gekauft hatten, um darauf ein Hotel zu errichten. Das Projekt scheiterte wegen Anrainerprotesten.

Dietrich Mateschitz hat noch zwei weitere Objekte in St. Wolfgang. Das Landhaus zu Appesbach hat der Red-Bull-Gründer 2017 gekauft. Das Viersternehotel liegt direkt am See. Zudem ist der Auhof seit 2005 im Besitz von Mateschitz.

