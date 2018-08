Michael Werz: „Trump hat ein Bermudadreieck erschaffen“

Die Presse: Wir feiern in wenigen Tagen den zehnten Jahrestag der Lehman-Pleite. Wie hat dieses Jahr 2008 die Welt verändert?



Michael Werz: 2008 war ein Epochenjahr, ich sage auch Wendejahr. Russlands Einmarsch in die Ukraine, die Zerstörung des Wachstums, Finanzkrise, Lehman-Pleite. 2008 gab es die höchste Zahl von Demokratien auf der Welt. Seither werden es kontinuierlich weniger. All diese Veränderungen verdeutlichen, dass wir in einer neuen Epoche angekommen sind, einer neuen Zeitrechnung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)