Rückgang bei Diesel gefährdet CO2-Ziele

Wien/Brüssel. Es sei „kniffelig“, meinte Erik Jonnaert, und stieß mit diesem Wort eine heftige Diskussion an. Denn „kniffelig“ ist für den Generalsekretär des Dachverbands der europäischen Autoindustrie (Acea) das Erreichen der Abgasvorschriften, die in der EU künftig gelten. Die Vorschriften würden Arbeitsplätze gefährden und könnten für hohe Strafen sorgen. Der Aufschrei kommt just vor der anstehenden Festlegung des Europaparlaments auf neue Abgasziele. Umweltschützer kritisieren daher, der Industrie gehe es nur um eine Lockerung. Man müsse mehr in Elektroautos investieren. Das ändere nichts, weil die Nachfrage nach E-Autos nicht so schnell steige, kontert Jonnaert.



Wie lauten die Pläne bei den CO 2 -Grenzwerten und was heißt das für die Konzerne? „Die Presse“ gibt Antworten:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)