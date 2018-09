Portugal, ein Steuerparadies für Alt und Reich

Schön ist es in Portugal. Vor allem für Pensionisten aus dem unwirtlichen Norden Europas. Sie promenieren dort im milden Glanz der Wintersonne, spielen auf den Klippen über der Algarve Golf und schenken sich abends auf der Terrasse der eigenen Villa ein Gläschen Portwein ein. Das können sie sich gut leisten. Nicht nur wegen der recht niedrigen Lebenshaltungskosten. Sie zahlen auch in vielen Fällen null Euro Steuer auf ihre Pension. Was den Beratern von PwC als „bestgehütetes Steuergeheimnis Europas“ galt, wird nun immer beliebter – und damit zum Stein des Anstoßes, bei skandinavischen Regierungen ebenso wie für linke Politiker vor Ort. Portugals Karriere als Steuerparadies für Rentner begann 2009, fast unbemerkt, mitten in Krise.