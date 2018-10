Gottfried Haber: "Italien ist eine der größten Bedrohungen für Europa"

Sie werden von allen Seiten als Fachmann gelobt. Aber die Opposition sorgt sich, weil Sie als ÖVP-nah gelten und Berater in den Koalitionsverhandlungen waren. Sind Sie an der kurzen Leine von Kanzler Kurz?



Gottfried Haber: In den Verhandlungen war ich nur ein nicht mitstimmender Experte. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich unabhängig bin und dass es mir um die Sache geht. Ich vertrete oft Positionen, die nicht Regierungslinie sind. Im Fiskalrat zählen nicht Meinungen oder Ideologie, sondern nur faktenbasierte Analyse.



Wollen Sie andere Akzente setzen als ihr Vorgänger Felderer?