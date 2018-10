Bitte lesen Sie die Packungsbeilage

Stellen Sie sich vor, es ist Grippesaison, und keiner in Ihrer Familie wird krank. Das haben Sie der Werbung für diese neuen Desinfektionstücher zu verdanken. Sie ist magischerweise pünktlich zum Start der Epidemie immer wieder am Laptop aufgeschienen. Ärzte empfehlen, die Tücher zu verwenden, um Grippe vorzubeugen. Warum also nicht ausprobieren?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)