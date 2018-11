Multimilliardär Buffett will Immobilienimperium nach Wien ausbauen

Einer der Immobilienmakler des Multimilliardärs und Starinvestors Warren Buffetts hat 18 Jahre darauf gewartet, den ersten ausländischen Franchise-Deal zu unterzeichnen. Nun hat sich Berkshire Hathaway HomeServices diesen Monat mit Kay & Co. aus London zusammengetan, dem zweiten Franchisenehmer in Europa nach Rubina Real Estate in Berlin. Und in dieser Konstellation erweitert das Unternehmen seine Reichweite auf Regionen von Italien über Japan bis in den Nahen Osten.

Ins Visier kommt damit auch Wien, wie Bloomberg berichtet. So hofft das Unternehmen, die österreichische Hauptstadt neben Mailand und Dubai noch in diesem Jahr in sein Netzwerk aufnehmen zu können.

Gespräche werden auch mit potenziellen Partnern in Paris und Madrid geführt, zudem schaut das Unternehmen nach Mexiko City, Hongkong und Tokio.



Laut Forbes-Magazin ist Buffett aktuell mit geschätzt 89,6 Mrd. Dollar der drittreichste Mensch der Welt.

(Bloomberg/red.)