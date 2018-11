OMV-Chef: "Haben bisher nur Geld ausgegeben"

Die Presse: Das Ölgeschäft kommt zunehmend unter Druck. Benzin gilt an Tankstellen als Auslaufmodell, die heimische Regierung hat die „erdölfreie Zukunft“ ausgerufen. Müssen wir uns Sorgen machen um die OMV?



Rainer Seele: Nein, ich kann mir eine Zukunft ohne Öl schwer vorstellen. Der Ausblick in Asien ist auch viel besser als in Europa. Aber wir werden künftig Erdöl sicher weniger verbrennen und stärker als Rohstoff in der Chemieindustrie einsetzen. Die OMV entwickelt sich ohnedies schnell zum Gaskonzern. Egal, ob in Russland, Rumänien oder zuletzt in Malaysia, die meisten unserer neuen Projekte spielen im Gasgeschäft, weil die Prognose langfristig besser ist.



Sie werben damit, die OMV breiter aufgestellt und rentabler gemacht zu haben. Warum kommt das an den Börsen nur so langsam an?

