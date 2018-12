Das Herz des E-Autos schlägt in Asien

Wien. Zwanzig Milliarden Euro: Verträge in diesem Umfang schließt auch ein Weltkonzern wie Daimler nicht alle Tage ab. Bis 2030 hat sich der deutsche Autobauer damit Batteriezellen für E-Autos gesichert. Ausschließlich durch Zukauf aus Asien. Das Volumen soll zeigen: Auch Stuttgart setzt darauf, dass dem Elektroantrieb die Zukunft gehört. Das Herz des E-Autos aber ist die Batterie. Und dieses Herz schlägt künftig in Fernost. „Da muss man sich natürlich Sorgen machen“, sagt Daniel Küpper, Branchenexperte bei BCG (Boston Consulting Group).



Die asiatischen Hersteller haben schon jetzt einen Know-how-Vorsprung von sieben Jahren und lernen laufend hinzu. Damit verzichtet der Westen nicht nur auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Man gerät auch in eine gefährliche Abhängigkeit. So sehen es die EU-Kommission und die deutsche Regierung, die händeringend für eine europäische Produktion werben und dafür mit Milliarden an Förderungen winken. Aber die Industrie geht andere Wege. Auch der größte Zulieferer, Bosch, und der Technologiekonzern Siemens.

