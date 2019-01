Klagswelle gegen Ernährungsexperten: Ministerium spricht ein Machtwort

Wer sich „richtig“ ernähren will, hat es nicht leicht: Sollen gesundheitsbewusste Menschen vegan leben, nur Eiweiß essen wie in der Steinzeit, in Intervallen fasten oder einfach zwei Äpfel zusätzlich am Tag einschieben? Die Flut an guten – oder besser gut gemeinten – Ratschlägen im Netz ist groß. Da verliert man schnell den Überblick. Gut, dass es Profis gibt, die helfen können. Aber selbst das ist in Österreich – dank der Gewerbeordnung – eine höchst komplexe Angelegenheit. Diätologen, Ernährungswissenschaftler und -trainer streiten vor Gericht, wer seinen Kunden wie viel verraten darf. Nun hat das Wirtschaftsministerium, ein Machtwort gesprochen.