Flughafen Salzburg für fünf Wochen völlig gesperrt

Vom 24. April bis zum 28. Mai wird die Start-und Landebahn des Salzburger Flughafens komplett erneuert. Für die Generalsanierung wird der Flugverkehr fünf Wochen lang eingestellt. Die 2.850 Meter lange und 45 Meter breite Piste wurde Anfang der 1960er-Jahre errichtet, ihre weitere Instandhaltung wäre mit hohen laufenden Kosten verbunden. Der Sperre des Airports gingen akribische Planungen voraus.

"Es hätte grundsätzlich auch die Möglichkeit gegeben, die Piste Stück für Stück in der Nacht zu sanieren", sagte Flughafensprecher Alexander Klaus am Mittwoch zur APA. "Diese Variante hätte aber mehr als ein Jahr gedauert und wäre teurer, aufwendiger und wohl auch mit Verzögerungen im Flugverkehr verbunden gewesen." So könne in der Tageszeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr ungestört gearbeitet werden. "In der Nacht sind nur wenig lärmintensive Arbeiten geplant. Das ist für die Anrainer besser." Klaus schloss aber nicht aus, dass bei Verzögerungen durch massives Schlechtwetter Bauarbeiten in die Nacht verlegt werden könnten.

Auch Rollbahn wird saniert

Saniert werden neben der Piste auch die Anschlussbereiche an die Rollbahn, außerdem werde man die Sperre zur Erneuerung einzelner beschädigter Betonfelder am Flughafen-Vorfeld nutzen. Die alte Start- und Landebahn wird nicht abgetragen, sondern dient als Unterbau für die neue Piste. "So ersparen wir uns rund 4.000 Lkw-Fuhren mit Abraum-Material", erklärte Klaus. Weil die Trageschicht keine Spannungen haben darf, muss die alte Piste aber "wie bei einem Schachbrett" in einzelne Felder geschnitten werden, damit diese keine Verbindung mehr haben. "Auf diese Einschnitte klopft dann ein großes Fallbeil, um Sprünge in der Betondecke zu erzeugen."

Auf das Fundament werden nach und nach insgesamt vier Schichten Beton und Asphalt aufgetragen. Die oberste Schicht wird am Ende noch mit Wasserstrahlen griffig gemacht, damit landende Flugzeuge einen guten Grip haben. Mit der für die neue Piste verbauten Menge von 120.000 Tonnen Asphalt könnte man laut Flughafensprecher Klaus übrigens eine 50 Kilometer lange und zehn Meter breite Straße mit einer zehn Zentimeter dicken Asphaltschicht überziehen.

Während der Bauzeit sollen 200 Bauarbeiter und 80 bis 100 Lkw im Dauerdienst stehen, in der heißen Asphaltierungsphase werden die Laster teilweise im Drei-Minuten-Takt Material anliefern. Zudem werden 140 Kilometer Hochspannungskabel und 45 Kilometer Niedrigspannungskabel verlegt und rund 1.000 Unter- und Oberflurlichter auf LED umgetauscht. Das Großprojekt schließt mit Markierungs- und Begrünungsarbeiten am Pistenrand. Die letzte Woche ist für Schulungen, Mängelbehebungen und die Abnahme durch die Behörden vorgesehen. In der Bauzeit wurde zudem eine Woche als Reserve einkalkuliert.

Megaprojekt wurde seit 2016 geplant

Dem Megaprojekt gingen akribische Planungen voraus. "Mitte 2016 haben wir die ersten Informationen öffentlich gemacht und Airlines, Konzessionäre, Partner und dergleichen über die Sperre informiert. Wir mussten aber zum Beispiel auch darauf achten, dass es während der Sanierung auf den Zufahrtsstraßen keine anderen Baustellen gibt", berichtete Klaus.

Die neue Start- und Landebahn soll 26,2 Millionen Euro kosten, dazu kommen Verdiensteinnahmen durch wegfallende Landegebühren oder Entgänge im Non-Aviation-Geschäft, etwa beim Parken am Flughafen. Wie lange die neue Piste hält, wollte Klaus heute übrigens nicht prophezeien. "Das ist von vielen Faktoren wie etwa vom Wetter abhängig. Aber für die nächsten Jahrzehnte haben wir sicher eine Ruhe."

