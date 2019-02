Der Öbag-Präsident und seine Kontakte zum Glücksspiel

„Helmut Kern hat schon viele Funktionen in seiner Laufbahn gemacht, sehr erfolgreich und so gesehen ist die Summe all dieser Erfahrungen das, was ihn auszeichnet und gerade für diese Funktion auch entsprechend positiv bewertet“, sagte Finanzminister Hartwig Löger am Freitagfrüh im ORF zur Bestellung des neuen Aufsichtsratschefs der Staatsholding Öbag.



In der Tat kann man Kern, der als langjähriger Berater bei Deloitte und PwC tätig war und jetzt das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder leitet, Wirtschaftsexpertise nicht absprechen. In einer weiteren Tätigkeit zieht er aber im Zusammenhang mit seinem neuen Posten in der Öbag besondere Aufmerksamkeit auf sich: Er ist Vize-Aufsichtsratschef bei Bwin. party Services.



Kern ist auch Miteigentümer der Beyond Consulting – jener Firma, die entstand, als Kern 2003 per Management Buy-out die Deloitte Consulting Österreich übernahm. Das dürfte niemanden stören. Mit seiner Tätigkeit als Kontrollor bei der österreichischen Tochterfirma des Online-Glückspiele- und -wetten-Anbieters Bwin.digital Entertainment, die mit rund 500 Mitarbeitern für die Technik zuständig ist, sorgt er aber bereits für Diskussionen.