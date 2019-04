Machen Berge reich?

Starker Westen, schwacher Osten. In Österreich ist die Sache ziemlich eindeutig. Sieht man sich die Werte des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf an, kann der Osten mit Ausnahme von Wien nur schwer mit dem Westen mithalten. So liegen unter Ausklammerung der Bundeshauptstadt mit Salzburg, Vorarlberg und Tirol die drei westlichsten Bundesländer in der Wertung voran. Erst danach folgt das Industrie-Kernland Oberösterreich. Und das Schlusslicht ist mit dem Burgenland ganz im flachen Osten zu finden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)