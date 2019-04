Mietwagenfirma unter Betrugsverdacht – Auch Österreich betroffen

Die Mietwagenfirma Dexcar mit Sitz in Essen steht unter europaweitem Betrugsverdacht. Das Unternehmen könnte mittels eines Schneeballsystems Zehntausende Autofahrer in mehreren europäischen Ländern geprellt haben, berichteten "Süddeutsche Zeitung" und WDR am Sonntagabend. Das Unternehmen bestreite alle Vorwürfe.

In Deutschland ermittle die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bochum gegen Dexcar-Verantwortliche unter anderem wegen Betrugsverdacht, heißt es. Im ganzen Bundesgebiet seien "eine Vielzahl von Kunden" betroffen, zitieren die Medien einen Behördensprecher.

In Österreich laufen ebenfalls Ermittlungen wie die Staatsanwaltschaft Feldkirch am Montag bestätigte. Die Kartellbehörde in Rom habe bereits eine Strafe von 400.000 Euro gegen Dexcar verhängt

(APA/AFP)