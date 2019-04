Baby-Dinosaurier steht auf Ebay zum Verkauf

Wer sich für Dinosaurier interessiert, kann sich den Weg ins Museum sparen. Ein Blick auf Ebay genügt. Für 2,95 Millionen Dollar (2,6 Millionen Euro) steht dort seit Kurzem das vermutlich einzige Fossil eines Baby-Tyrannosaurus Rex zum Verkauf. „Es ist eine SELTENE Gelegenheit, jemals ein Baby REX zu sehen...“, heißt es in der Anzeige, die unter Wissenschaftlern für Empörung sorgt.

Das 68 Millionen Jahre alte Skelett wurde 2013 in Montana entdeckt und war seither Eigentum seines Finders, Alan Detrich, berichtet der Guardian. 2017 verlieh er das Fossil an das Naturhistorische Museum der University of Kansas. Dort blieb es ausgestellt, bis sich Dentrich völlig überraschend zum Verkauf des Sauriers entschieden hatte.

Museum als Schaufenster

Die Society of Vertebrate Palaeontology kritisierte sowohl Detrich als auch das Museum dafür, ein bedeutendes Fundstück aus der Reichweite der Wissenschaft zu schaffen. Das Fossil hätte zuerst untersucht werden müssen, bevor es hätte ausgestellt werden dürfen, heißt es. So habe das Museum dabei geholfen, den Preis für den Baby-TRex in die Höhe zu treiben.

Eine Analyse des Skeletts könnte klären, ob kleine Tyrannosaurier aus Nordamerika lediglich Junge waren oder ob eine eigene Gattung der Nanotyrannosaurier eingeführt werden muss.

Noch hat Detrich niemanden gefunden, der bereit ist, die geforderten 2,95 Millionen Dollar zu bezahlen. An Interesse mangelt es nicht. Fast 500 Menschen haben den Baby-TRex auf Ebay unter Beobachtung.