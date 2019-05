Europa schwimmt in billigem Erdgas

Wien. Wenn Politiker ihre „Deals“ aushandeln, lassen sie die Ökonomen und Betriebswirte meist lieber daheim. So auch im Sommer 2018, als Jean-Claude Juncker dem amerikanischen Präsidenten, Donald Trump, in die Hand versprochen hat, dass „seine“ EU in Zukunft mehr amerikanisches Flüssiggas (LNG) kaufen werde. Branchenexperten hatten dafür nur Kopfschütteln übrig. Warum sollte Europa überteuertes LNG kaufen, wenn Russland genügend günstiges Erdgas liefere? Am Donnerstag legte die EU-Kommission mit einer hübschen Gaskonferenz in Brüssel nach: US-Energieminister Rick Perry durfte gegen die geplante Nord-Stream-II-Pipeline der Russen wettern, und Deutschland bekräftigte, zwei neue LNG-Terminals bauen zu wollen. Was tut man nicht alles, um Importzölle auf europäische Autos zu verhindern?

